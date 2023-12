Ferrari Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Der Aktienkurs von Ferrari hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 28,71 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche konnte Ferrari mit dieser Rendite überzeugen.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Aktie von Ferrari haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ferrari-Aktie derzeit mit einem Wert von 97,52 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 66, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 3 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwicklung des Aktienkurses von Ferrari, jedoch sollten Anleger die überkaufte Situation im Auge behalten und die Entwicklung aufmerksam verfolgen.