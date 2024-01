Ferrari Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Ferrari liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 28,71 Prozent um mehr als 29 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0 Prozent erzielt hat, liegt Ferrari ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Ferrari betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Ferrari in den sozialen Medien diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für die Aktie. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sich eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ferrari in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Ferrari liegt mit 0,49 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt, der bei 0 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.