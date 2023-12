Ferrari Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Der italienische Automobilhersteller Ferrari zeigt im Vergleich zur Branche ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,67, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und erhält daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Ferrari ist in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Wochen wurde an zehn Tagen hauptsächlich negativ über das Unternehmen diskutiert, während an nur drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält, obwohl automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Gut" Signale ergeben haben. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Automobilbranche hat Ferrari in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 28,71 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +28,71 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter hat das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser guten Performance erhält Ferrari in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ferrari mit 0,49 Prozent einen etwas höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ferrari-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.