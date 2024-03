Ferrari Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hat in den letzten Tagen vorwiegend positiv ausgesehen, laut den Anlegern. Insgesamt gab es an acht Tagen mehr positive als negative Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ferrari. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten weisen in den letzten zwei Wochen auf einen Überhang von Kaufsignalen hin. Es wurden 5 "Gut"-Signale im Vergleich zu 1 "Schlecht"-Signal festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferrari-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 18,88) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem positiven Rating für Ferrari.

Die Dividendenrendite von Ferrari beträgt 0,49 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Automobilbranche, die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, wird die Aktie daher neutral bewertet.

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt sich, dass Ferrari mit einer Rendite von 28,71 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Automobilbranche von 0 Prozent zeigt sich ebenfalls eine sehr gute Entwicklung. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.