Ferrari Aktie: Jetzt aber!

Die Dividendenrendite von Ferrari liegt aktuell bei 0,49 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,49 Prozent zur Ferrari-Aktie. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ferrari-Aktie beträgt 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,42, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari liegt mit einem Wert von 57,67 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ferrari in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat ebenfalls eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür erhält Ferrari eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.