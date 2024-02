Ferrari Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Ferrari in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben überwiegend neutral, was der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion einbrachte. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Interesse der Anleger an Ferrari im normalen Bereich lag, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der privaten Nutzer in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund der gemischten Signale und der neutralen Anleger-Stimmung wird Ferrari insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Ferrari derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse sticht Ferrari mit einer Rendite von 28,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hervor. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche liegt die Rendite von Ferrari mit 28,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.