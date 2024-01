Ferrari Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Ferrari-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse positive Signale. Der aktuelle Kurs von 306,8 EUR liegt 6,92 Prozent über dem GD200 (286,95 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 317,65 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Ferrari-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, mit acht positiven und sechs negativen Tagen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben zudem mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt erhält Ferrari daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt ebenfalls positive Ausprägungen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Ferrari mit 28,71 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.