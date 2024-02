Ferrari Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Ferrari-Aktie wird aktuell aus verschiedenen Perspektiven bewertet, die Investoren wichtige Informationen liefern. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich eine positive Abweichung von 19,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 9,73 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ferrari eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent auf, was leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Ferrari-Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari bei 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die Bewertung aus verschiedenen Perspektiven, dass die Ferrari-Aktie keine klare Über- oder Unterbewertung aufweist und daher neutral eingestuft wird.