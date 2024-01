Ferrari Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Ferrari eine Rendite von 28,71 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 28,71 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 0 Prozent, wobei Ferrari derzeit 28,71 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ferrari derzeit nur geringfügig höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 0,49 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt für Ferrari bei 43,75. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, weshalb der RSI als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ferrari war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für die Aktie von Ferrari, wobei die Rendite und der RSI neutral bewertet werden, die Dividendenpolitik als neutral eingestuft wird, das langfristige Stimmungsbild jedoch als "Schlecht" bewertet wird.