Ferrari Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmung am Markt ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktienkursen. Ferrari wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare war positiv. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ferrari diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie die Bewertung "Gut" in dieser Hinsicht.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergab die Berechnung von fünf Signalen eine "Gut" -Bewertung auf dieser Ebene. Somit wird Ferrari auch hinsichtlich der Handelssignale als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ferrari-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 287,24 EUR liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs lag bei 305,6 EUR, also +6,39 Prozent über dem Durchschnitt. Auf Basis der längeren Analyse erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergab hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -3,92 Prozent.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari bei 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als neutral bewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Ferrari deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmung hin. Insgesamt ergibt sich daher für Ferrari die Einstufung "Schlecht" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Ferrari in Bezug auf die Stimmung und Handelssignale positiv bewertet wird, in der technischen Analyse eine neutrale Bewertung erhält und auf fundamentaler Ebene als neutral eingestuft wird.