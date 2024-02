Ferrari Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse der Ferrari-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 299,04 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 363 EUR, was einem Unterschied von +21,39 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 326,74 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Entwicklung von +11,1 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ferrari somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Ferrari derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,18 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 32,86 Punkten, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ferrari. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ferrari eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was 0,49 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Ferrari-Aktie daher aus technischer Sicht eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und die Dividende neutral eingestuft werden.