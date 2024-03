Ferrari Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die italienische Luxusautomarke Ferrari schüttet im Vergleich zu anderen Unternehmen der Automobilbranche eine Dividendenrendite von 0,49 % aus, was 0,49 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung hinsichtlich der Dividendenrendite.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ferrari derzeit bei 309,07 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 387,4 EUR liegt, was einer Distanz von +25,34 Prozent zum GD200 entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 348,6 EUR, was einer Distanz von +11,13 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie positiv bewertet, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari beträgt derzeit 57, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche als neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ferrari liegt bei 35,32, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 34,56 und führt ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Ferrari daher eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse als auch die fundamentale Analyse.