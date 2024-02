Ferrari Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Ferrari liegt bei 15,86, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,81 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari bei 57,67, ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Automobile" weist einen Wert von 0 auf. Damit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Für Anleger, die in die Aktie von Ferrari investieren, könnte sich eine Dividendenrendite von 0,49 % ergeben, was einen Mehrertrag von 0,49 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Ferrari eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Ferrari.