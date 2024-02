Ferrari Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten zwei Wochen wurde Ferrari von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 6 positive und 2 negative Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Ferrari derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 295,02 EUR, wobei der Aktienkurs (351,4 EUR) um +19,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 322,77 EUR entspricht einer Abweichung von +8,87 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Ferrari-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 28,71 Prozent erzielt, was 28,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 0 Prozent, wobei Ferrari aktuell 28,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,49 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 0). Daher erhält die Dividendenpolitik von Ferrari eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

