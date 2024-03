Ferrari Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Mit einer Dividendenrendite von 0,49 Prozent liegt die Ferrari-Aktie nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0, Die Branche "Automobile" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent, was die Aktie zu einem neutralen Investment macht. Die Redaktion bewertet sie daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Ferrari festgestellt werden. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ferrari mit einer Rendite von 28,71 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, schneidet Ferrari mit 28,71 Prozent besser ab. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ferrari-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dadurch erhält die Aktie in dieser Bewertung ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich daher ein neutrales Investment mit positiven Entwicklungen in der Jahresperformance und beim RSI.