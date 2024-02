Ferrari-Aktie +10%: Full Speed zum Allzeithoch

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Mit einem Kursplus von über 10% war die Ferrari-Aktie (WKN: A2ACKK) am gestrigen Donnerstag nicht nur einer der Spitzenreiter im europäischen Leitindex EuroStoxx 50, sondern katapultierte sich auch auf ein neues Allzeithoch. Was macht den italienischen Kult-Autobauer so unglaublich erfolgreich?