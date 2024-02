Fernheizwerk Neukoelln Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für den Fernheizwerk Neukoelln liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 64,06 eine neutrale Einstufung. Zusammen ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Fernheizwerk Neukoelln in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fernheizwerk Neukoelln mit einem Wert von 13,29 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dadurch kann die Aktie als preisgünstig eingestuft werden und erhält auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Fernheizwerk Neukoelln eine Rendite von 0,98 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Rendite der "Wasserversorgung"-Branche liegt die Aktie mit 2,12 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.