Fernheizwerk Neukoelln Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Fernheizwerk Neukoelln-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 39,13 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 41 EUR liegt und somit einen Abstand von +4,78 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 40,97 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von +0,07 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fernheizwerk Neukoelln-Aktie weist einen Wert von 52,38 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Fernheizwerk Neukoelln 13, was im Vergleich zu durchschnittlich 208 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Wasserversorgung" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Fernheizwerk Neukoelln-Aktie.