Fernheizwerk Neukoelln Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Fernheizwerk Neukoelln wird durch verschiedene Analysekriterien bewertet. Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 13,29 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche, der bei 212,78 liegt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist das Fernheizwerk Neukoelln derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingeschätzt.

Zusammenfassend ergibt sich also in Bezug auf das Fernheizwerk Neukoelln eine "Neutral"-Einschätzung sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch auf die Dividende und das KGV.