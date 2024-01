Fernheizwerk Neukoelln Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI des Fernheizwerk Neukoelln liegt bei 30,61, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte das Fernheizwerk Neukoelln in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,97 Prozent, was einer Outperformance von +0,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite ebenfalls 0,38 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für das Fernheizwerk Neukoelln in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird das Fernheizwerk Neukoelln daher aufgrund der genannten Faktoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.