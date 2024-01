Fernheizwerk Neukoelln Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten Wochen konnte beim Fernheizwerk Neukoelln keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es keine auffälligen Trends in den sozialen Medien gibt, die zu positiven oder negativen Themen führen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Fernheizwerk Neukoelln daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Dividendenrendite schüttet das Fernheizwerk Neukoelln im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Wasserversorgung eine Rendite von 0 % aus, was 5,53 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Das KGV des Fernheizwerks Neukoelln beträgt 13,41, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Wasserversorgungsbranche. Daher wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs des Fernheizwerks Neukoelln auf 39,27 EUR, während der aktuelle Kurs bei 42 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". In Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 42,12 EUR liegt, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Gut".