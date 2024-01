Ferguson Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferguson plc":

Die Aktie von Ferguson wurde in den letzten Monaten im Netz diskutiert, wobei die Diskussionsintensität nur gering war und daher als "schlecht" bewertet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und führte zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Bewertung für Ferguson in Bezug auf diese Faktoren.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war hingegen größtenteils positiv. Die Diskussion drehte sich überwiegend um positive Themen, ohne negative Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ferguson-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist und daher eine "gute" Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine überverkaufte Situation hin.

Insgesamt erhält Ferguson also eine "gute" Bewertung sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung als auch auf den RSI. Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer "guten" Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Ferguson also positive Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, RSI und charttechnische Analyse, was auf eine gute Performance der Aktie hindeutet.