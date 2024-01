Ferguson Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferguson plc":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dies ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Ferguson wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Ferguson-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf der anderen Seite ist Ferguson auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ferguson-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12384,16 GBP. Der letzte Schlusskurs von 14890 GBP weicht somit um +20,23 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13579,8 GBP) liegt der letzte Schlusskurs um +9,65 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ferguson-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger genießt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ferguson-Aktie somit ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ferguson hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss, basierend auf den verschiedenen Analysen.