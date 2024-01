Ferguson Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferguson plc":

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität für die Ferguson-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen haben sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Daher erhält die Ferguson-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend für die Ferguson-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14600 GBP, was einem Unterschied von +17,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (12403,88 GBP) entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (13618,3 GBP) zeigt sich ein positiver Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen Werten erhält die Ferguson-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ferguson-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI beträgt 73,61, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 29,82, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating in Bezug auf den RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Ferguson-Aktie basierend auf Sentiment, Buzz, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.