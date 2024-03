Fentura Aktie: Ruhe bewahren!

Die Fentura-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 23,27 USD gelegen, während der letzte Schlusskurs bei 24,67 USD lag, was einer Abweichung von +6,02 Prozent entspricht. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 25,57 USD, was einer Abweichung von -3,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Fentura-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fentura festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Fentura-Aktie beträgt 1,48 Prozent, was 136,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Fentura-Aktie eine Performance von 11,26 Prozent, was einer Outperformance von +6,65 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt nur um 4,61 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Fentura 1,5 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.