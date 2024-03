Fentura Aktie: Hammer Entwicklung!

Die charttechnische Analyse der Fentura-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 23,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24,67 USD liegt, was einem Unterschied von +5,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Bezieht man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein, der bei 25,47 USD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darunter (-3,14 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fentura-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Fentura derzeit eine Rendite von 1,48 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Fentura kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI von 59,68 deutet jedoch darauf hin, dass Fentura weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Fentura-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Basis ist die Fentura-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,86 im Vergleich zu 134,91 in der Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.