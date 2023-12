Fennec Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die aktuelle Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben erhebliche Auswirkungen auf das Bild einer Aktie. In Bezug auf Fennec gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Doch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fennec daher eine gute Bewertung auf dieser Ebene.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Fennec-Aktie als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fennec-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,61 und ein Wert für den RSI25 von 26,71, was zu einer insgesamt guten Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Fennec von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, deuten auf eine gute Anleger-Stimmung hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fennec mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) in Bezug auf die Ausschüttung niedriger und wird daher als schlecht eingestuft. Die Differenz von 2,48 Prozentpunkten zeigt die Unterbewertung in diesem Bereich.