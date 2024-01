Fennec Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Der RSI der Fennec liegt bei 94,96 und wird daher als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,83 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt die Fennec-Aktie positive Signale. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,29 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,35 USD lag, was einer positiven Abweichung von 24,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,96 USD wird mit einem Schlusskurs über diesem Wert (+15,51 Prozent Abweichung) positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten geben der Fennec-Aktie überwiegend positive Bewertungen. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung "Gut" einmal vergeben, während es keine "Schlecht"-Bewertungen gab. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut". Auch das mittlere Kursziel von 18 USD, das eine erwartete Entwicklung von 73,91 Prozent darstellt, wird als positiv bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Fennec in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Gut".