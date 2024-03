Fenix Resources Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Fenix kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert ergibt. Insgesamt ergibt sich für Fenix in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Fenix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" verschafft. Damit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fenix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,26 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,235 AUD) liegt deutlich darunter (Unterschied -9,62 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating. In Summe wird die Fenix-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".