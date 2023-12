Fenix Outdoor International Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Diskussionen über Fenix Outdoor auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Fenix Outdoor mit 761 SEK derzeit um +9,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur +4,07 Prozent, was eine neutrale Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fenix Outdoor liegt bei 33,9, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit ebenfalls kaum vorhanden, was zu dem Schluss führt, dass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" einzustufen ist.