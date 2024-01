Fenghua Advance Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Bei Guangdong Fenghua Advanced liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 44,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 62,02, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Guangdong Fenghua Advanced eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,96 Prozent erzielt, was 22,68 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 20,75 Prozent, wobei Guangdong Fenghua Advanced aktuell 28,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,31 % hat Guangdong Fenghua Advanced einen Mehrertrag in Höhe von 0,29 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt. Da die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher ausfallen, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Guangdong Fenghua Advanced wird als positiv bewertet. Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben die Aktie in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet, wobei auch in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.