Fenghua Advance Aktie: In Lauerstellung

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Guangdong Fenghua Advanced wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für Guangdong Fenghua Advanced in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 131,59, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 86,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Guangdong Fenghua Advanced überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Guangdong Fenghua Advanced mit einer Rendite von -7,96 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.