Fenghua Advance Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Guangdong Fenghua Advanced beträgt derzeit 35,96 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 56,02 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Guangdong Fenghua Advanced ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet auf eine generell positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangdong Fenghua Advanced bei 106, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Abgesehen davon hat Guangdong Fenghua Advanced mit einer Dividendenrendite von 1,61 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,29%). Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.