Fenghua Advance Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während an zwei Tagen die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierte sich die Unterhaltung der Anleger verstärkt auf positive Themen bezüglich des Unternehmens Guangdong Fenghua Advanced. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

In Bezug auf die Dividende schüttet Guangdong Fenghua Advanced eine Dividendenrendite von 1,31 % aus, was 0,28 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,03 %. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Guangdong Fenghua Advanced um 7,96 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 19,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, liegt die Rendite der Aktie von Guangdong Fenghua Advanced um 27,93 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guangdong Fenghua Advanced derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,47 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,66 CNH liegt, was einer Abweichung von -11,7 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 14,62 CNH zeigt eine Abweichung von -6,57 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.