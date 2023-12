Femasys Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktienanalyse von Femasys ergab eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +16,09 Prozent. Dies deutet auf eine gute Entwicklung hin. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -4,72 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und Buzz rund um Femasys haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Veränderung des Stimmungsbildes wurde in den sozialen Medien registriert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen war ebenfalls höher, was auf eine gesteigerte Aufmerksamkeit hinweist. Zusammengefasst bekommt Femasys für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Analyse der Stimmung durch soziale Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Femasys-Aktie derzeit überverkauft ist, was auf eine gute Entwicklung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".