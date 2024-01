Femasys Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Femasys wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Femasys mit 0,97 USD derzeit -4,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,49 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Femasys beträgt 51, was zu einem neutralen Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein neutrales Rating von 46,19. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Femasys.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare in sozialen Medien ergab überwiegend positive Themen, was zu einer guten Bewertung der Stimmung führt. Somit wird Femasys hinsichtlich der Stimmung als gut eingestuft.