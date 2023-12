Femasys Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse von Femasys-Aktien zeigt, dass der längerfristige gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 0,88 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,869 USD liegt, was einer Abweichung von -1,25 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Femasys eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,17 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-25,73 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich für Femasys auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Femasys-Aktien liegt bei 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Femasys.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Femasys in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass Femasys eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Femasys in diesem Punkt die Einstufung "Gut".