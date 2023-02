Female Founders Award 2023 - Last Call: Bewerbungen bis zum 26. Februar möglich

Berlin (ots) -Aktuell nimmt die American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany) wieder Nominierungen und Bewerbungen für den Female Founders Award 2023 entgegen. Seit 2019 verleiht AmCham Germany den Award und unterstützt damit Gründerinnen mit innovativen und zukunftsweisenden Geschäftsmodellen. Gründerinnen zählen in Deutschland immer noch zu einer Minderheit im Startup-Ökosystem - deshalb möchte ihnen AmCham Germany mit dem Award mehr Sichtbarkeit verleihen und gleichzeitig ein Netzwerk aus erfahrenen UnternehmerInnen und InvestorInnen bieten. AmCham Germany ruft besonders Gründerinnen in den Feldern Technologie und Ingenieurswesen zur Bewerbung auf. Eine Gründung in diesen Feldern ist aber keine Voraussetzung für eine Bewerbung.Zusammen mit verschiedenen Partnern und Sponsoren nimmt AmCham Germany aktuell Bewerbungen und Nominierungen entgegen. Die Gründerinnen können sich selbst bewerben oder von Unternehmen oder Personen nominiert werden. Eine unabhängige Jury wählt die Awardgewinnerinnen aus.Das Bewerbungsformular kann hier heruntergeladen werdenTimeline- Deadline für Bewerbungen: 26. Februar 2023- Mitteilung an Award-Gewinnerinnen: März 2023- Award-Verleihung: 26. April, 2023, BerlinWeitere Informationen zum Bewerbungsprozess und zur Award-Verleihung finden Sie hier:www.amcham.de/events/female-founders-awardÜber AmCham GermanyDie American Chamber of Commerce in Germany ist die Stimme der transatlantischen Wirtschaft. Wir fördern die globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken Fundament der amerikanisch-deutschen Partnerschaft stehen. Wir unterstützen aktiv die Interessen unserer Mitglieder durch unser globales Netzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams weltweit und stärken den Austausch zwischen Mitgliedern und Politik. AmCham Germany ermöglicht interkulturelles Verständnis, Zusammenarbeit und neue Investitionen. Wir stehen für einen transparenten Dialog, freien Handel und ein wettbewerbsfähiges und offenes Wirtschaftsklima.Pressekontakt:Maik LuckowManager, Head of Communications and Government RelationsAmerican Chamber of Commerce in Germany e.V.E mluckow@amcham.de | T +49 30 2130056-34 | F +49 30 2130056-11Original-Content von: American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany), übermittelt durch news aktuell