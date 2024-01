Fellow Finance Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Alisa Pankki zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,31 EUR, während der Aktienkurs bei 0,177 EUR liegt, was einer Abweichung von -42,9 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,19 EUR zeigt eine Abweichung von -6,84 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 4,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 4,86) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Alisa Pankki-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Alisa Pankki wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alisa Pankki liegt bei 37,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einer Bewertung als "Neutral".