Felix Holdings Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Felix ist weiterhin positiv, was sich in den Diskussionen in den sozialen Medien widerspiegelt. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war überwiegend positiv, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Felix beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Felix-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 30 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Felix festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Felix-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 AUD lag, was einer Abweichung von +63,64 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Felix-Aktie sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.