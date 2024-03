Felix Holdings Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Felix auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25 Punkte, was bedeutet, dass Felix momentan als überverkauft eingestuft wird und die Aktie somit als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu ist Felix auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Felix für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Felix verläuft derzeit bei 0,12 AUD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,2 AUD und hat damit einen Abstand von +66,67 Prozent aufgebaut, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,19 AUD, was einer Differenz von +5,26 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also "Gut".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Felix zeigt die übliche Aktivität im Netz und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dadurch wird Felix insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Felix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".