Felix Gold Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Einschätzung der Aktie von Felix Gold basierend auf verschiedenen Faktoren zeigt ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz über die Aktie war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Kommunikation führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird auch diese Betrachtung als neutral bewertet, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung rund um Felix Gold als "neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als "gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "gut".

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Felix Gold-Aktie mit einer Entfernung von -40 Prozent vom GD200 ein schlechtes Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, führt zu einer neutralen Einschätzung aufgrund eines Abstands von -4 Prozent. Somit wird der Kurs insgesamt als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

