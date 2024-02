Felix Gold Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Felix Gold-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,07 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,041 AUD liegt, was einem Unterschied von -41,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 0,04 AUD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (+2,5 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Felix Gold-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf Felix Gold, weshalb das Sentiment als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Felix Gold, mit drei positiven und zwei negativen Tagen sowie zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Felix Gold-Aktie hat einen aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 45,45, was weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Zusammenfassung zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength-Index, dass die Felix Gold-Aktie derzeit aufgrund verschiedener Faktoren insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

