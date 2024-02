Felissimo-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Sentiment und Buzz um Felissimo können über einen längeren Zeitraum verfolgt und analysiert werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderungen liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt wird Felissimo daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Felissimo derzeit bei 968,6 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 924 JPY aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -4,6 Prozent. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -0,26 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Felissimo beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 33,33 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 50,82) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Felissimo daher in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Felissimo auf sozialen Plattformen beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Felissimo hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.