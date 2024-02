Felissimo Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Felissimo ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger in Bezug auf das Unternehmen keine signifikante Veränderung in ihrem Verhalten gezeigt haben, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Felissimo-Aktie zeigt auf, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (41) als auch auf 25-Tage-Basis (49,18). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 922 JPY lag, was einem Unterschied von -4,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (969,35 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (925,74 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,4 Prozent) keine signifikante Abweichung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Felissimo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität, den RSI als auch die technische Analyse.