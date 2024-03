Felissimo Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung bezüglich Felissimo von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft werden.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Felissimo zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, da eine normale Aktivität zu beobachten war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein weiteres wichtiges Mittel zur Einschätzung eines Titels ist der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI für Felissimo beträgt derzeit 27,27 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird Felissimo für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Abschließend ergibt die technische Analyse, dass Felissimo sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Rahmen der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Aktie liegt bei 961,9 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 920 JPY lag, was einem Unterschied von -4,36 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (923,92 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent). Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Felissimo.