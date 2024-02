Felissimo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Power REIT":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Felissimo in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion der Aktie eine "Neutral"-Bewertung verliehen. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Felissimo wurde in letzter Zeit etwas mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Felissimo liegt derzeit bei 970,85 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 918 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,44 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt derzeit bei -0,72 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen der vergangenen Wochen, die für die Bewertung der Aktie berücksichtigt wurden. In den Diskussionen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gute" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Felissimo liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Schlecht" vergeben.