Felissimo Aktie: Wann tut sich was?

Die Bewertung von Aktien kann auf verschiedenen Faktoren basieren, darunter auch das Sentiment und der Buzz im Netz. Eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Internet ist dabei entscheidend. Bei Felissimo hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Felissimo haben weder positive noch negative Ausschläge gezeigt, was zu einer überwiegend neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Die Redaktion kommt somit zu dem Befund, dass die Aktie von Felissimo mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Felissimo-Aktie. Für den RSI7 ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Felissimo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 986,16 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt um -8,13 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Felissimo-Aktie.