Felissimo Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Felissimo wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Felissimo bei 946 JPY, was +3,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,63 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Felissimo.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Felissimo-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,21, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale Bewertung für die Felissimo-Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität, das Anleger-Sentiment und den Relative Strength Index.