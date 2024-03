Felissimo Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Felissimo, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 960,01 JPY, während der Kurs der Aktie bei 926 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 921,32 JPY führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Felissimo in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Dadurch wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine Einschätzung als "Gut", basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Gut".